Mob Psycho 100 III, cosa ha in mente Fossette nella scena post credits?

La terza stagione di Mob Psycho 100 è iniziata, e le prime due puntate hanno mantenuto le aspettative: Studio BONES ha fatto un lavoro eccezionale con le animazioni, e vedere l'opera di ONE su schermo è davvero una goduria.

Lo stesso ONE ha celebrato la nuova stagione di Mob Psycho 100 con un'illustrazione, che ha visto protagonisti Mob e il suo maestro Reigen. In Mob Psycho 100 3x02 ai due si è aggiunto Amakusa Haruaki, cacciatore di spiriti che ha introdotto un nuovo tipo di yokai nell'opera.

Ma non è finita qui. Mob Psycho 100 3x02 cela infatti una scena post credits, in cui fa il suoritorno Fossette, lo spiritello burlone compagno di Mob nelle prime due stagioni. Nelle nuove puntate egli non si era ancora palesato, e lo stesso Reigen in Mob Psycho 100 3x02 afferma di non vederlo da un po'.

Ebbene, lo spirito sta attuando un grande piano finale che, con ogni probabilità, sarà collegato al broccolo gigante cresciuto a dismisura in città grazie alla forza infusagli da Mob nel finale della seconda stagione. L'enorme cavolo sta proliferando nel sottosuolo, e non promette nulla di buono.

Cosa vorrà fare Fossette con l'ortaggio? Che sia lui il villain della terza stagione di Mob Psycho 100? In attesa della risposta a queste domande, vi lasciamo al sondaggio che vede protagonisti Reigen di Mob Psycho 100 e Sans di Undertale.