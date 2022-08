Mob Psycho 100 III: Il presidente dello studio BONES rivela la sfida maggiore dell'anime

La data di uscita della terza stagione di Mob Psycho 100 si fa sempre più vicina, nel frattempo il presidente dello studio BONES ha discusso delle difficoltà affrontate durante la produzione delle nuove puntate inedite dello show animato.

Durante il Crunchyroll Expo è stata organizzata un'intervista a cui hanno partecipato diversi rappresentanti dello studio incaricato di trasporre in versione animata la storia di One. Tra di loro è intervenuto anche Masahiko Minami, attuale presidente dello studio BONES, che ha raccontato una delle difficoltà maggiori nel produrre l'anime incentrato sulle avventure di Shigeo Kageyama e gli altri. Secondo quanto rivela infatti, la parte più difficile da ricreare è l'elevata qualità del world building presente negli sfondi delle tavole di One. Per questo gli animatori di Mob Psycho hanno deciso di ricreare a mano l'ambientazione della serie, senza l'utilizzo della computer grafica, rendendo più complicato questo processo.

Come sapete, la terza stagione dell'anime sarà trasmessa a partire dal prossimo 5 ottobre, manca quindi poco più di un mese al ritorno di Mob e degli altri personaggi della serie. Nel frattempo vi segnaliamo il trailer della terza stagione di Mob Psycho 100, mentre in un'altra intervista, il presidente dello studio BONES ha discusso dell'uso di CGI nell'anime.