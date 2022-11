Mob Psycho 100 III, pubblicato un teaser dell'arco narrativo finale

La terza stagione di Mob Psycho 100 si sta avviando verso la conclusione, e con essa l'intero anime. La produzione di studio BONES basata sull'omonimo manga di ONE ha messo in scena finora dei combattimenti mozzafiato, alternati a scene divertentissime e momenti emozionanti, che hanno raggiunto il culmine nell'episodio 6 di Mob Psycho 100 III.

Dopo Mob Psycho 100 3x06, abbiamo assistito a due episodi dove Mob è tornato a scuola dai suoi compagni poco prima del loro diploma di scuola superiore. Dall'episodio 3x08, però, inizierà l'arco narrativo finale della serie, che porterà Shigeo a scontrarsi con una grandissima minaccia.

Per introdurre le ultime puntate della serie, studio BONES ha rilasciato un teaser di Mob Psycho 100 III, che potete vedere nel tweet di @shonenleaks in fondo a questa notizia. In esso troviamo la città di Mob totalmente devastata, tutti i protagonisti della serie che proprio lì si trovano a combattere. Mob, Teruki Hanazawa e anche Reigen: lo scontro finale si preannuncia davvero spettacolare.

Mob Psycho 100 III sta ricevendo moltissimi complimenti dai fan in questa stagione autunnale 2022, e non sta affatto sfigurando davanti ad altri colossi come Chainsaw Man e My Hero Academia. L'autore di Mob Psycho 100 ONE, che ha realizzato un'illustrazione per celebrare la terza stagione, non potrà che essere soddisfatto dei risultati dell'adattamento animato di BONES, una vera e propria perla dell'animazione nipponica.