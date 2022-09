Mob Psycho 100 III: rabbia e disperazione nel nuovo, spettacolare, trailer dell'anime

Mob Psycho 100 è uno degli anime visivamente più appaganti degli ultimi anni, un vero e proprio esercizio di stile quello di Studio Bones che ha affidato l'adattamento animato del gioiellino di ONE a veri e propri talenti del settore tra cui il celebre e amatissimo character designer Yoshimichi Kameda.

Per questa terza stagione Studio BONES ha richiesto il coinvolgimento dell'autore che ha dato una mano nella produzione, motivo per cui questi nuovi episodi si preannunciano ancora più spettacolari dei precedenti. Lo staff ha dato il meglio di sé per rendere visivamente più appagante possibile questa nuova serie, a partire dagli sfondi interamente realizzati a mano, in modo tale da rispettare il più possibile il wordbuilding di ONE, fino agli animatori coinvolti nel progetto.

Il nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, si sofferma proprio su questo. Il filmato della durata di poco meno di due minuti mostra alcuni frammenti della serie animata con elevatissimi momenti di character acting e di azione, con un paio di scene animate dall'incredibile sforzo tecnico. Non ci resta dunque che attendere i nuovi episodi per scoprire se BONES avrà conquistato ancora una volta i fan di Mob Pyscho 100.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.