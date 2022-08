Mob Psycho 100 III, rivelato un video con protagonista Teruki Hanazawa

Gli episodi di Mob Psycho 100 III sono già pronti, e siamo pronti ad accoglierli con grande entusiasmo! L'ultima stagione della serie anime, uscita nel 2019, era stata molto apprezzata grazie alle stupende animazioni di studio BONES, che ha saputo rendere giustizia al manga di ONE.

Mob Psycho 100 III esordirà a ottobre, e sarà protagonista di una stagione autunnale 2022 piena di anime attesissimi come Chainsaw Man e Blue Lock. Le avventure di Mob e dei suoi compagni, tanto spettacolari quanto divertenti, sapranno ritagliarsi sicuramente il loro spazio, visto anche che Mob Psycho 100 III non avrà animazioni in CGI, che solitamente vengono mal digerite dai fan se abusate.

Un nuovo video di Mob Psycho 100 III con protagonista Teruki Hanazawa è comparso in rete, per mostrarci dei momenti delle passate stagioni. In fondo a questa notizia potete vedere la breve clip, dalla durata di un minuto e sei secondi. In essa ripercorriamo i momenti più amanti con protagonista l'esper biondo, forte (ma non quanto Mob) e decisamente sfortunato.

Cos'avrà in serbo per Teruki Hanazawa Mob Psycho 100 III? Non resta che attendere ottobre per scoprirlo, o dare una sbirciatina al manga di ONE edito in Italia da Star Comics se si è troppo curiosi per attendere.