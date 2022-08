Mob Psycho 100 III: la nuova stagione non avrà animazioni in CGI, parola di Minami

Negli ultimi anni Studio BONES è diventato sinonimo di garanzia tecnica per quanto riguarda le sue produzioni. L'azienda, infatti, ha lavorato a titoli del calibro di Mob Psycho 100, My Hero Academia e tanti altri veri e propri gioielli a livello visivo che hanno riscosso grande popolarità in rete.

Appena una settimana fa si è tenuta in Giappone una delle manifestazioni a tema più attese in estate, ovvero l'ANIME EXPO dove avvengono diversi annunci. In quella data non abbiamo solo assistito al nuovo trailer di Mob Psycho 100 III o al filmato promozionale di Chainsaw Man, ma anche ad un paio di conferenze dove alcune figure chiave dell'industria hanno parlato del settore.

Uno di essi è stato Masahiko Minami, presidente di BONES, che ha parlato del futuro dello studio. Sappiamo che c'è infatti un'intera sede della compagnia specializzata nella produzione di My Hero Academia o, ancora, che la trilogia di Eureka Seven Hi Evolution doveva porre le basi per una nuova serie di progetti. Ma non è tutto visto che il presidente avrebbe rivelato che la nuova stagione di Mob Psycho 100 non conterrà alcuna animazione in CGI, sintomo della qualità tecnica che possiamo aspettarci dai nuovi episodi.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal ritorno dell'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.