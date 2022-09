Mob Psycho 100 III, ecco il trailer dedicato al protagonista Mob

Uno dei prodotti anime più attesi di ottobre 2022 è Mob Psycho 100 III. La nuova stagione della serie vedrà il ritorno degli strampalati esper creati da ONE, accompagnati dalle splendide animazioni di studio BONES. Gli episodi di Mob Psycho 100 III sono già pronti, e uno ha un quantitativo di frame elevatissimo.

In attesa del rilascio di Mob Psycho 100 stagione 3, studio BONES ha rilasciato una grande quantità di trailer e video promo. Tempo fa, era stato svelato un video di Mob Psycho 100 III con protagonista Teruki Hanazawa, esper amico di Mob che si è reso partecipe di scontri memorabili.

Stavolta studio BONES ha dedicato un trailer al protagonista Mob, che potete vedere in cima a questa notizia. In esso si possono vedere i momenti più adrenalinici ed esilaranti che hanno coinvolto Mob nelle prime 2 stagioni dell'anime, tra esplosioni di potere psichico e sfiancanti allenamenti con il club scolastico del fitness.

Mob Psycho 100 III esordirà il prossimo 6 ottobre in Giappone, e sarà disponibile in simulcast lo stesso giorno su Crunchyroll. La piattaforma streaming di Sony quest'anno si è accaparrata i diritti degli anime più attesi della stagione autunnale, che può contare su altre produzioni molto importanti oltre a Mob Psycho 100: Spy x Family, Chainsaw Man e Blue Lock sono solo alcuni dei titoli in simulcast del mese di ottobre, che si prospetta davvero emozionante.