Mob Psycho 100: in arrivo il manga di ONE in edizione standard e variant!

Venduto in anteprima esclusiva durante, tra pochi giorni arriverà in edicola e fumetteria: si tratta di un manga scritto e disegnato da, già sceneggiatore di, che finalmente approda in Italia anche con una bellissima copertina variant.

Il primo numero di Mob Psycho 100 sarà disponibile a partire dal prossimo 15 di novembre: si tratta di un'opera editata in Giappone nel 2012, mentre l'adattamento anime è stato realizzato nel corso del 2016. Il manga ha riscosso un grandissimo successo di critica e pubblico in terra nipponica, conquistato anche gli ultimi Shogakukan Manga Awards.

Mob Psycho 100 approda in italia in due differenti edizioni targate Star Comics: una regular, con la cover originale realizzata dall'autore, e una variant. Quest'ultima sarà composta da una speciale sovraccoperta doppia, che include su un lato quella regular e sull'altro la copertina disegnata dall'artista italiano Marco Checchetto.

Checchetto è un talentuoso artista veneto, che ha già collaborato con opere importanti come la versione italiana di Teenage Mutant Ninja Turtles (che gli ha valso il premio If Cartoomics Coccobill nel 2006) e alcune opere Marvel come Deadpool (2007), Squadron Supreme (2009), Daredevil, Spider-Man e Punisher.

Mob Psycho 100 narra di Shigeo Kageyama, detto Mob, uno studente di seconda media che sogna un’adolescenza normale. Tuttavia, il giovane è dotato di poteri paranormali che gli rendono le cose un po’ complicate. Per non dare nell’occhio, cerca di tenere le sue capacità ESP sotto controllo... Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress spingessero questi poteri al 100% delle loro potenzialità?

Voi leggerete l'acclamato manga dell'autore di One-Punch Man?