Mob Psycho 100: l'instancabile ONE torna con una storia one-shot

ONE, autore molto amato da diverse community di lettori e appassionati per aver creato il simpatico Mob Psycho 100 e la fortunata serie One-Punch Man al fianco del collega Yusuke Murata, sta per tornare con una breve storia sulle pagine di Weekly Young Jump pochi mesi dopo aver lanciato una nuova opera regolare sulla rivista Shonen Sirius.

In base a quanto divulgato di recente dalla casa editrice Kodansha, infatti, sembrerebbe imminente la pubblicazione su Young Jump della nuova storia realizzata a quattro mani con l’artista Kiyoto Shitara. A colpire, è tuttavia il modo in cui uscirà il one-shot in questione. Per il mese di aprile al numero regolare della rivista verrà infatti aggiunto un supplemento riguardante i primi capitoli, composto da storie one-shot ma che potrebbero diventare serie concrete in futuro in base all’accoglienza dei lettori.

Un’iniziativa interessante ma che, qualora questo nuovo racconto venisse scelto come uno dei migliori, comporterebbe una mole di lavoro insostenibile persino per ONE, autore veramente instancabile. Va infatti sottolineato che attualmente il mangaka sta lavorando a Versus insieme a Kyotaro Azuma. E voi cosa ne pensate? Vorreste un’ulteriore serie firmata da ONE? Ditecele come di consueto con un commento qui sotto.

Per concludere, ricordiamo che Yusuke Murata ha annunciato una breve pausa per il manga di One-Punch Man, e vi lasciamo ad alcune scene di One-Punch Man prese direttamente da Dragon Ball, come un grande omaggio all’incredibile lavoro del maestro Akira Toriyama.