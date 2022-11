Mob Psycho 100: Mob, Reigen e Fossette giocano con la neve in una illustrazione ufficiale

Mob Psycho 100, dopo l'emozionante episodio 3x06, è sulla bocca di tutti i fan, che stanno condividendo le clip dell'episodio sui social network. Le animazioni di studio BONES in quest'episodio hanno superato ogni aspettativa, regalando agli spettatori uno scontro animato magistralmente, concluso da un momento molto emozionante.

L'anime di Mob Psycho 100 è tratto dall'omonimo manga di ONE, autore anche di One-Punch Man. Entrambi i manga sono celebrati perché capaci di offrire degli scontri spettacolari uniti a dei momenti davvero esilaranti, che spesso coinvolgono la quotidianità dei protagonisti. Molte illustrazioni dedicate alle due opere si focalizzano proprio sugli attimi di tutti i giorni, che in Giappone vengono detti slice of life.

Come potete vedere nel tweet di @tanjirou, è stata pubblicata una nuova illustrazione ufficiale di Mob Psycho 100 con i protagonisti della serie mentre creano un pupazzo di neve. In primo piano troviamo il pupazzo con un ramo dell'Albero Divino in bocca, mentre dietro di lui troviamo Reigen in cappotto. A lato di Reigen, Mob è accovacciato a inserire un ramo come braccio del pupazzo, e sopra di lui Fossette regge un disco rosso che andrà inserito sopra la guancia della loro creazione.

Niente di meglio di un'illustrazione slice of life per celebrare l'arrivo dell'inverno con gli esper di Mob Psycho 100. Purtroppo la terza stagione dell'anime dovrebbe finire a metà dicembre circa, lasciandoci nel periodo più freddo senza Mob e i suoi compagni.

Vi lasciamo al numero di episodio della terza stagione di Mob Psycho 100.