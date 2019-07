Mob Psycho 100: ecco la nuova ed originale scan della seconda stagione

L'account Twitter @pkjd8l8 ha appena twittato una scan inedita di Mob Psycho 100, insieme a quelle con protagoniste i personaggi di Pokemon Sun & Moon e O Maidens in Your Savage Season. Andiamo a vedere di che si tratta, dopo aver letto l'ufficialità della seconda stagione di Mob Psycho 100.

Come potete vedere i personaggi dell'opera di One e animata dallo studio Bones, sono impegnati in una partita di ping pong, sotto il solito sguardo esilarante di Ekubo. L'illustrazione riesce a trasmettere subito ai lettori il carattere particolare dei protagonisti di Mob Psycho 100, grazie alla maestria del character design dell'autore di One Punch Man.

La trama dell'opera è estremamente interessante: ambientata in Giappone, seguiamo la vita di Shigeo Kageyama, studente delle scuole medie dotato di potenti poteri spirituali che contrastano con l'anonimia del suo viso, tanto da essere soprannominato Mob, parola che indica un personaggio sullo sfondo, e del suo lavoro all'interno dell'agenzia creata da Arataka Reigen. A causa di questi poteri è costretto a reprimere le emozioni, in modo da non colpire indiscriminatamente tutte le persone a lui vicine. L'anime, disponibile su CrunchyRoll, è ispirato al manga edito in Italia da Star Comics, composto da 17 volumi.

Se siete interessati alle vicende di Mob, ecco il link con la nostra recensione di Mob Psycho 100, l'opera ha convinto pienamente la critica, come potete vedere anche dal voto assegnato qui su Everyeye.