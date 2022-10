Mob Psycho 100: ONE celebra la terza stagione con un'illustrazione

Mob Psycho 100 è tornato con i nuovi episodi ad arricchire il palinsesto autunnale di Crunchyroll, e per celebrare il debutto della terza stagione dell’anime prodotto dallo studio d’animazione Bones, l’autore, ONE, ha realizzato un’illustrazione speciale dedicata al protagonista che dona il titolo alla serie: Shigeo Kageyama, soprannominato Mob.

Il grande successo e la popolarità raggiunta dalle prime due stagioni, uniti alla spettacolarità dei vari trailer del seguito dell’avventura di Shigeo pubblicati, hanno incrementato le aspettative dei fan per la terza, iniziata il 5 ottobre 2022. Poche ore prima della pubblicazione del primo episodio, dal titolo “Il futuro - Percorsi e carriere”, ONE, estremamente coinvolto nella produzione dell’anime, e conosciuto principalmente per aver ideato il seinen One-Punch Man, edito da Shueisha e ancora in corso, ha condiviso sui social il disegno commemorativo che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Al centro dell’illustrazione appare Mob, che grazie ai suoi incredibili poteri di esper genera il numero 3, attirando l'attenzione di Reigen ed Ekubo. Diteci cosa ne pensate di questo simpatico omaggio di ONE lasciando un commento qui sotto. Per concludere ricordiamo che Reigen è stato protagonista di uno strano sondaggio, che ha coinvolto anche Undertale, e vi lasciamo alla nostra recensione del manga di Mob Psycho 100.