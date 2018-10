Mob Psycho 100: ONE, il mangaka, realizza uno sketch a tema Halloween

ONE, creatore di Mob Psycho 100 e One-Punch Man ha recentemente condiviso su Twitter una sua illustrazione, con protagonisti Mob e Reigen, a tema Hallowen.

Reigen indossa degli occhiali da sole, mentre Mob porta in testa una zucca. I due, invece di andare a fare il classico “dolcetto o scherzetto”, e quindi rifornirsi di dolciumi vari, stanno raccogliendo la spazzatura. Cosa sarà mai capitato al duo?

Più in basso, in calce alla notizia, potete vedere lo sketch in questione.

Mob Psycho 100 è un manga scritto e disegnato da ONE ed è stato pubblicato sulle pagine di Ura Sunday dal 2012 al 2017. In patria la serie conta 16 tankobon. In Italia il manga, che attualmente conta 7 volumi, è edito da Star Comics.

I dettagli sulla nuova stagione dell’anime sono, attualmente, scarsi. In questo momento sappiamo che lo staff della prima stagione ritornerà: Yuzuru Tachikawa (Death Billiards, Death Parade, Detective Conan Movie 22: Zero The Enforcer) sarà nuovamente il regista, Hiroshi Seko (Ajin, Banana Fish, Inuyashiki, Owari no Seraph, Vinland Saga) supervisionerà la composizione della serie e Yoshimichi Kameda (Doraemon Movie 38: Nobita no Takarajima, Parol no Miraijima) sarà nuovamente il character designer.

Studio Bones pubblica, ogni mese, delle nuove key visual per celebrare l’imminente uscita della serie, che è fissata per inizio 2019.

La seconda stagione verrà mostrata in anteprima all’Anime NYC il prossimo mese.

Cosa ne pensate dell’illustrazione realizzata da ONE?