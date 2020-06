Mob Psycho 100: ONE promuove lo spin-off su Reigen con un originale sketch

Le avventure di Shigeo Kageyama, giovane protagonista di Mob Psycho 100, si sono ormai concluse da qualche anno, ma questo non vuol dire che il sensei ONE abbia dimenticato l'importanza dei suoi personaggi. Pochi giorni fa infatti, il mangaka ha deciso di condividere un particolare sketch dedicato ad uno dei suoi protagonisti preferiti: Reigen.

In calce potete dare un'occhiata al particolare artwork, in cui il maestro di Mob viene ritratto mentre esplora il fondo di una palude. L'immagine fa parte della serie di disegni pubblicati ciclicamente dall'autore per mostrare ai fan i suoi progressi artistici, oltre a fungere da promo per Reigen: The Man With a MAX Spirituality Level of 131, lo spin-off di sette capitoli presto in arrivo anche in Italia.

Il volume autoconclusivo approderà sul nostro territorio nel corso del 2020 e racconterà una storia inedita incentrata sul personaggio di Reigen, questa volta aiutato da una studentessa delle superiori. Il manga è stato serializzato dal 19 marzo 2018 al 19 febbraio 2019.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste leggere qualche curiosità in più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'intervista concessa dal designer di Mob Psycho 100 e pubblicata sulle nostre pagine pochi mesi fa.