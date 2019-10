Mob Psycho 100: One realizza un divertente sketch per l'uscita del nuovo OVA

La seconda stagione di Mob Psycho 100 è stata una delle più interessanti del panorama invernale dello scorso anno, e qualche giorno fa Studio Bones ha reso disponibile un episodio speciale in cui Mob e Reigen si lanciano in una nuova avventura.

L'OVA è stato rilasciato prima in Giappone e negli Stati Uniti, successivamente anche in Italia presso la piattaforma di streaming Crunchryoll, la quale aveva già trasmesso le prime due iterazioni di Mob. Il creatore della serie, ONE, per omaggiare il ritorno dei suoi personaggi ha realizzato un simpatico sketch, come è solito fare in queste occasioni, sia per quanto riguarda l'opera in questione che One-Punch Man.

L'autore del manga ha lasciato anche un breve messaggio in didascalia al suo post, vi lasciamo la traduzione di seguito:

"La collaborazione per la stesura della trama dell'OVA inizia prima di tutto con la produzione del materiale, e successivamente tramite un flusso di discorsi e conversazioni per restringere il campo. Per quanto riguarda questo episodio, conta circa 4000 caratteri. Il contenuto sarà poi completato da registi e sceneggiatori che aggiungono idee e le sviluppano per renderle interessanti".

E' chiaro, dunque, l'impegno che l'autore insieme allo staff di Studio Bones ha riversato nella produzione di questo nuovo OVA. In basso trovate la sinossi dell'episodio:

"Mob, Reigen, Fossette e il nuovo membro Serizawa, viaggiano verso una sorgente termale isolata, chiamta Ibogami Hot Springs nella Prefettura di Zebra. Reigen, infatti, ha ricevuto una richiesta da una signora del luogo per scoprire la verità sulle strane voci che si rincorrono sulla locanda, ed eventualmente per salvarla. Anche Ritsu e Teru si uniscono a questo viaggio, e tutti e sei partono per una "vacanza" super rilassante alle sorgenti termali. Mentre si recano li, però, Reigen e Serizawa vengono risucchiati in un misterioso mondo parallelo..."

