Mob Psycho 100, un poster teaser per il secondo OAV

Attraverso lo studio Bones è stato distribuito il nuovo poster teaser del secondo OAV di Mob Psycho 100, che continuerà la seconda stagione, andata in onda da gennaio scorso con 13 episodi. In Giappone sarà trasmesso nel mese di luglio.

La storia racconta le vicende quotidiane di Kageyama Shigeo, conosciuto anche come Mob, uno studente universitario con incredibili poteri psichici. Tuttavia Shigeo ha smesso di usare i suoi poteri in pubblico a causa della grande attenzione della gente su di lui. Nel corso dell'anno in cui è ambientata la storia, l'adolescente vuole solo concentrarsi sugli obiettivi scolastici e soddisfare tutte le tappe che ha impostato per la sua crescita. Contro di lui, però, presto si metteranno gli Espers, individuali con poteri soprannaturali, che proveranno a impedirgli qualsiasi altro programma.



Il manga di Mob Psycho 100 ha debuttato nel 2012 per un totale di 16 volumi pubblicati in Giappone tramite la casa editrice Kurokawa. In versione anime, l'opera di ONE ha debuttato nel 2016 con 12 episodi, seguito poi da un primo OAV nel 2018, interamente dedicato a Reigen, la seconda stagione nel gennaio del 2019 e ora, per il prossimo 7 luglio, è atteso il secondo OAV.