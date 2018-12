Mob Psycho 100, pubblicata un'altra key visual della seconda stagione

Per quella che è la nona volta complessiva, è arrivata la pubblicazione della key visual mensile che ha lo scopo di promuovere l'uscita della seconda stagione di Mob Psycho 100. Andiamo a vedere cosa ci viene mostrato stavolta in attesa dell'esordio ufficiale della serie.

La seconda stagione, lungamente attesa dagli appassionati di Mob Psycho 100, si sta avvicinando a grandi passi, e, come ogni mese, abbiamo assistito alla pubblicazione di una key visual che ci mostra un altra piccola porzione di quello che ci attende nel sequel tanto atteso.

Nell'immagine che potete visionare in calce alla notizia, vediamo alcuni dei personaggi principali, compreso il nostro protagonista, alle prese con dei funghi. La tavolozza dei colori è, come di consuetudine, estremamente varia e vivace, cosa che rispecchia perfettamente il ritmo, le tematiche e il sentimento scanzonato generale della serie creata da ONE.

In Giappone, la seconda stagione dell'anime di Mob Psycho 100 sarà presentato in anteprima al Tokyo MX il 7 gennaio 2019 alle 23:00, prima della sua messa in onda, un'ora più tardi, sull'emittente televisiva BS-Fuji. L'anime sarà successivamente presentato in anteprima su ABC TV il 10 gennaio. Ricordiamo che, per vedere finalmente questo seguito, i fan hanno dovuto attendere ben due anni, con studio BONES che si è deciso solo nel 2018. Oltre alle nove key visual però, è stato rilasciato nelle scorse settimane anche un trailer, che potete trovare nelle pagine di Everyeye dedicate alla serie.

Mob Psycho 100 è originariamente un manga scritto e disegnato da One (famoso per essere il creatore di One-Punch Man), serializzato sulla webzine Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 al 22 dicembre 2017. Il primo adattamento anime citato sopra, prodotto sempre da BONES, è stato trasmesso in Giappone tra l'11 luglio e il 26 settembre 2016. In lingua italiana il manga è edito da Star Comics, mentre l'anime è stato sottotitolato via streaming da Crunchyroll.