Mob Psycho 100, programmato l'esordio della terza stagione dell'anime

Le prime due stagioni di Mob Psycho 100 sono state osannate da critica e pubblico per la qualità delle animazioni. Studio Bones ha fatto un lavoro eccezionale per l'opera di ONE, e in 26 episodi ha finora reso giustizia al protagonista della storia Mob e a tutti i particolari personaggi che gli ruotano attorno.

La terza stagione di Mob Psycho 100 è già stata annunciata, e i fan non vedono l'ora di vedere il prosieguo dell'opera. In Italia l'anime è disponibile su Crunchyroll, con le prime due stagioni uscite rispettivamente nel corso del 2016 e del 2019. Dei nuovi episodi si sa ancora poco: fortunatamente sono arrivate in questi giorni importanti novità.

Secondo il tweet di @_komi03, la terza stagione di Mob Psycho 100 è programmata per il 2022. Ad accompagnare il post dell'insider, una splendida key visual dove vediamo due Mob differenti inquadrati dal basso. Le sue avventure su schermo continueranno, quindi, entro fine anno, e con ogni probabilità le potremo vedere su Crunchyroll sottotitolate in italiano.

Per il 5° episodio di Mob Psycho 100 2 sono stati richiesti 14.000 disegni, giusto per dare un'idea della cura del dettaglio maniacale da parte di studio Bones. Per la terza stagione sembrerebbe lecito attendersi un ulteriore salto di qualità nelle animazioni, già incredibilmente spettacolari nei precedenti episodi.