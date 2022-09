Mob Psycho 100, Reigen contro Sans di Undertale in un particolare sondaggio online

La terza stagione di Mob Psycho 100 si avvicina, e con essa torneranno sul piccolo schermo tutti i folli personaggi creati da ONE. Mob, il suo maestro Reigen Arataka e tutti gli altri Esper dovranno vedersela con nuove minacce e situazioni surreali, animate da studio BONES che, siamo certi, possa replicare il successo delle prime due stagioni.

Uno dei personaggi di Mob Psycho 100 più amati dai fan è senza dubbio Reigen Arataka, "maestro" di Mob nelle arti psichiche. Reigen è in realtà un truffatore, egli non possiede infatti alcun potere sovrannaturale e si guadagna da vivere tirando del sale alle persone che credono di essere possedute e sfruttando i poteri di Mob in caso siano presenti dei veri spiriti.

Reigen è le scene che lo coinvolgono sono spesso esilaranti e molto originali. Oltretutto, il personaggio è apprezzato sul web per essere davvero molto sexy, cosa per cui è stato recentemente coinvolto in un sondaggio online. Su Twitter, è infatti comparso un sondaggio virale dove si poteva votare il Sexyman di Tumblr, e la finale vedeva contrapposti Reigen e Sans di Undertale.

Il sondaggio ha ricevuto complessivamente più di 240.000 voti, e ha visto trionfare lo scheletro dell'opera videoludica di Toby Fox per lo 0,02% dei voti. Spiacenti Reigen, sarà per la prossima volta. Sans è quindi il Sexyman di Tumblr, con buona pace del truffatore più sexy del mondo anime e manga.

Non abbiamo ancora visto Reigen nei video di Mob Psycho 100 III, ma abbiamo potuto apprezzare Teruki Hanazawa. Della trama della terza stagione si sa ancora poco, ma l'attesa è ormai agli sgoccioli e quindi non ci aspettiamo novità prima dell'esordio del primo episodio.

Vi lasciamo al trailer e al poster di Mob Psycho 100 III all'Anime Expo.