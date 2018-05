Mob Psycho 100: rilasciata una key visual per la Stagione 2 dell'anime

Studio Bones ha rilasciato una key visual per sponsorizzare la seconda stagione dell'adattamento animato di Mob Psycho 100, opera realizzata da ONE - il creatore originale di One-Punch Man. Diamo uno sguardo al poster della serie.

La key visual è stata rilasciata oggi (sabato 12 maggio) per celebrare il compleanno del protagonista, Mob, che cade proprio nella giornata odierna. Il sito ufficiale del franchise ha anche fatto sapere ai fan che lo staff di produzione aggiornerà ogni mese il portale web con una nuova key visual fino al rilascio dei nuovi episodi.

Al momento, però, non conosciamo ancora la data specifica di uscita della Stagione 2 di Mob Psycho 100: Studio Bones ha ufficializzato la produzione dei nuovi episodi nel mese di marzo, durante un evento dedicato al franchise e chiamato "Mob Psycho 100 Reigen: Shirarezaru Kiseki Reinoryokusha" (The Miraculous Unknown Psychic). In quell'occasione, il director Yuzuru Tachikawa rivelò che lo staff dell'anime non sarebbe cambiato rispetto alla prima stagione.

Il manga di Mob Psycho 100 ha debuttato nel 2012 su Ura Sunday ed è terminato a dicembre 2017. L'edizione italiana viene pubblicata sul nostro Paese da Star Comics ed è attualmente giunta al quarto volume pubblicato sui nostri scaffali. Mob Psycho 100 conta anche un adattamento live-action.

Potete ammirare, in basso, sia la nuova key visual celebrativa per il compleanno di Mob che il logo della Stagione 2 dell'anime.