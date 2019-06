Mob Psycho 100: rivelati titolo, Key visual e data d'uscita del nuovo OVA

Mob Psycho 100 è stato uno degli anime primaverili più seguiti, grazie ad una storia divertente e ben orchestrata impreziosita da un comparto tecnico straordinario. La seconda stagione è finita con dodici episodi ed è stata così soddisfacente che i fan non vedono l'ora di rivedere all'opera il simpatico Mob.

Era già stato annunciato un OVA da Studio Bones stessa, senza però diffondere altre informazioni. Il sito ufficiale dell'adattamento ci viene in aiuto, annunciando una miriade di dettagli sul nuovo episodio speciale. Per cominciare, la data d'uscita è fissata per il prossimo 25 settembre in DVD e Blu Ray, con il titolo dell'OVA che sarebbe Mob Psycho 100: The Spirits and Such Consultation Office's First Company Outing ~A Healing Trip that Warms the Heart~.

In basso potrete trovare una Key visual, che mostra Mob, Serizawa, Fossette, Reigen, Hanazawa e Ritsu in un'ambientazione innevata. L'episodio speciale sarà rilasciato lo stesso giorno all'Animate di Akihabara con Setsuo Ito come ospite principale. Alla direzione ci sarà sempre Yuzuru Tachikawa, per conto ovviamente dello Studio Bones. Tachikawa e Ito parteciperanno inoltre al Crunchyroll Expo di quest'anno che si terrà in California dal 30 Agosto al 1 Settembre.

Per adesso non abbiamo informazioni sulla trama né su una probabile trasmissione su un'eventuale piattaforma di streaming, ma con tutta probabilità arriverà su Crunchyroll. Anche ONE ha commentato i lavori sulla seconda stagione attraverso un Tweet.