Mob Psycho 100, scoperto un easter egg di Saitama di One Punch Man!

Nonostante sia ben risaputo, è doveroso sottolineare come l'autore di Mob Psycho 100 sia lo stesso di One Punch Man. Entrambe le opere, infatti, non nascondono quel tipico alone bizzarro frutto della mente di ONE, geniale scrittore e famoso mangaka, nonché ideatore di due dei titoli più particolari dell'ultimo decennio.

Studio Bones ha compiuto un lavoro magistrale nell'adattamento animato del manga di Mob Psycho 100, nonostante le difficoltà sulla produzione abbiano messo a dura prova il risultato finale, da come di evince dalle parole del regista Yuzuru Tachikawa. Nonostante questo, il team ha voluto dedicare alcuni easter egg a One Punch Man, anche a costo di nasconderli molto bene. Risulta molto interessante, infatti, poter ammirare come le due produzioni animate di un medesimo autore coesistano così a stretto contatto dagli studi nipponici.

In ogni caso, un curioso dettaglio è stato scovato da un fan su Reddit durante la visione della prima stagione della serie televisiva, in cui in una breve sequenza mostra Saitama in costume da eroe alle prese con il gettare la plastica nell'apposito cestino, onde sottolineare l'importanza dell'ambiente anche dopo un pasto dal peculiare Mob Donald's.

E voi, invece, cosa ne pensate del simpatico easter egg aggiunto da Studio Bones e dedicato a One Punch Man?