Mob Psycho 100: il secondo OVA è stato trasmesso al Crunchyroll Expo 2019!

Il secondo OVA di Mob Psycho 100 si è recentemente mostrato nel suo primo trailer ufficiale, ed è pronto a debuttare il prossimo 25 settembre. Come anticipatovi qualche mese fa, lo speciale è stato mostrato in anteprima al Crunchyroll Expo 2019, dove sono intervenuti anche alcuni membri di Studio Bones e il doppiatore Setsuo Ito.

Poco prima della proiezione, il regista della serie Yuzuru Tachikawa, il character designer Yoshimichi Kameda e il sopracitato doppiatore di Mob hanno discusso del loro lavoro sull'OVA, svelando qualche interessante retroscena.

Inizialmente, Kameda ha mostrato il look del nuovo personaggio originale doppiato dalla talentuosa Kikuko Inoue. Successivamente, il character designer ha parlato del suo lavoro, dichiarando: "In questo OVA sono stato particolarmente attento al design di Reigen, curando nei minimi dettagli ogni sua espressione e cercando di far rendere al meglio le sue battute. La parte più divertente è stata sicuramente disegnare i vestiti, e lo staff ha fatto davvero un lavoro eccezionale nell'animarli. Vi prego di farci attenzione durante la proiezione".

Setsuo Ito invece, dopo aver regalato al pubblico qualche minuto imitando Mob, ha parlato insieme al regista delle difficoltà incontrate durante la produzione dell'anime.

Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che lo speciale si intitolerà Mob Psycho 100: The Spirits and Such Consultation Office's First Company Outing ~A Healing Trip that Warms the Heart~, sarà un sequel diretto della seconda stagione e debutterà il 25 settembre 2019 in formato DVD & Blu-Ray.