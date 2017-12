Mob Psycho 100 si concluderà questa settimana con il 100° capitolo

Lo scrittore(One-Punch Man), ieri ha rivelato suche il suo manga Mob Psycho 100 finirà nel prossimo capitolo che debutterà suVenerdì. Il 100° capitolo della serie ha debuttato a Novembre.

ONE ha lanciato la serie su Ura Sunday nel 2012 e successivamente su Manga ONE nel 2014. Shogakukan ha pubblicato il 15° volume del manga il 19 Ottobre. L'adattamento anime dell'opera originale di ONE ha debuttato in Giappone nel Luglio 2016 e Crunchyroll ha trasmesso in streaming la serie con sottotitoli in inglese.

Lo scorso Dicembre, Funimation ha trasmesso un doppiaggio inglese per l'anime. Funimation descrive così la storia di questo folle manga:"Kageyama Shigeo (a.k.a. Mob) è uno studente delle medie con potenti abilità psichiche. Lavorando con il suo non-così abile maestro, Reigen, Mob usa i suoi poteri per esorcizzare gli spiriti malvagi. Ma la sua volontà di essere normale gli fa sopprimere poteri e sentimenti fino a quando non raggiunge il 100%, un punto in cui le sue emozioni represse esplodono e un potere più oscuro prende il sopravvento."

Il manga sta ispirando un dramma live-action con Tatsuo Hamada nel ruolo di Shigeo "Mob" Kageyama che uscirà a Gennaio. TV Tokyo sta producendo lo show live-action in collaborazione con Netflix. La serie sarà presentata in anteprima su Netflix il 12 Gennaio, e BS Japan inizierà la messa in onda della serie il 23 gennaio.

Il manga ha anche ispirato una commedia teatrale con il doppiatore dell'anime, Setsuo Ito, che riprenderà il ruolo di Mob. Lo spettacolo sii terrà al Galaxy Theatre di Tokyo dal 6 al 14 Gennaio. Inoltre, l'anime avrà un evento incentrato sul personaggio di Reigen al Maihama Ampitheater di Chiba il 18 Marzo. L'evento includerà la proiezione di una compilation delle puntate dell'anime con l'aggiunta di alcune nuove parti.

Mob Psycho 100 in Italia è edito dalla Star Comics, la quale ha pubblicato i primi due volumi dell'opera.