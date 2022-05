Mob Psycho 100, ecco la speciale illustrazione per celebrare il compleanno di Mob

Il 12 maggio scorso, in occasione del compleanno di Shigeo Kageyama detto Mob, è stato svelato il trailer della terza stagione di Mob Psycho 100.Il periodo d'uscita dei nuovi episodi è stato fissato per ottobre 2022, nel pieno della stagione anime autunnale. Prodotto da Studio BONES, Mob Psycho 100 è riuscito a conquistare il pubblico con le prime due stagioni, grazie a delle animazioni a dir poco eccezionali.

Inoltre, i protagonisti fuori di testa creati dall'autore del manga ONE hanno sicuramente fatto breccia nel cuore dei fan con la loro irriverenza e ingenuità. Abbiamo già visto le aggiunte al cast nella terza stagione di Mob Psycho 100, mentre oggi andremo a scoprire un'illustrazione che è passata in secondo piano.

L'account Twitter @AniNewsAndFacts ha infatti condiviso un artwork celebrativo di Mob Psycho 100 pubblicato da Studio BONES per il compleanno di Mob. Nel tweet, che potete vedere in calce alla notizia, vediamo Shigeo davanti alla sua torta di compleanno con il classico cappellino del festeggiato. Con lui, gli altri protagonisti dell'anime intenti a fare foto e giocare ai videogiochi.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di vedere le prime due stagioni di Mob Psycho 100, entrambe disponibili con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll. Come già detto, la terza stagione andrà in onda a ottobre 2022, e potrebbe chiudere la produzione di Studio BONES.