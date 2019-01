Mob Psycho 100 stagione 2, annunciata una variazione nel numero degli episodi

La seconda stagione di Mob Psycho 100 è giunta già al terzo episodio e diversi fan hanno cominciato il conto alla rovescia. Secondo recenti aggiornamenti il tanto atteso capitolo non avrà vita lunga, tuttavia il numero di episodi in programma sembra aver ricevuto una piccola variazione.

Solo dodici episodi, questa notizia, resa ufficiale nei giorni scorsi, sembra aver rattristato molto i fan della serie animata prodotta dallo studio BONES e ispirata all'omonima opera scritta e disegnata da ONE. Tuttavia, grazie a un post pubblicato dall'utente Spy Otaku (@Spytrue) sulla sua pagina Twitter, il numero effettivo sembra essere cresciuto di una unità.

L'account ufficialmente dell'anime ha confermato, salvo ulteriori modifiche, che la seconda stagione di Mob Psycho 100 conterà 13 episodi. Magra consolazione per gli appassionati della serie, tuttavia fa ben sperare. Chissà che non ci siano ulteriori sviluppi, dopotutto bisogna riconoscere che anche la prima stagione comprende un totale di 12 episodi.

Fino a questo momento non abbiamo avuto notizie sulla possibilità di una terza stagione, tuttavia secondo alcune voci, non sembra esserci il desiderio di continuare oltre. Ricordiamo che Mob Psycho 100 II, è visibile in simulcast sulla piattaforma streaming di Crunchyroll.

La serie, pubblicata sulla rivista web Ura Sunday di Shogakukan si è conclusa lo scorso dicembre con un totale di 101 capitoliIl Italia il manga è edito da Star Comics.