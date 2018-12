Mob Psycho 100 Stagione 2, annunciati i membri del cast e la ending theme

L'attesa è stata ripagata. Dopo le diverse key visual rilasciate con scadenza mensile dallo studio BONES e i trailer, finalmente è stato annunciato il cast vocale della seconda stagione di Mob Psycho 100.

Dopo la pubblicazione del teaser trailer di quasi due minuti in cui è stata rivelata la opening theme, il sito ufficiale della serie animata Mob Psycho 100 II ha finalmente rilasciato i nomi dei membri del cast vocale di questa seconda stagione:

Shigeo Kageyama : Setsuo Ito

: Setsuo Ito Keiji Mogami : Akira Ishida (Shouwa Genroku Rankugo Shinjuu)

: Akira Ishida (Shouwa Genroku Rankugo Shinjuu) Emi : Eriko Matsui (Aguu: Tensai Ningyou)

: Eriko Matsui (Aguu: Tensai Ningyou) Banshoumaru Shinra : Taiten Kusunogi (Tiger & Bunny)

: Taiten Kusunogi (Tiger & Bunny) Kirin Shoudou : Teruyuki Tanzawa (Show By Rock!!: Legend of Shingan Crimsonz)

: Teruyuki Tanzawa (Show By Rock!!: Legend of Shingan Crimsonz) Minori Asagiri: Mao Ichimichi (M.A.O) (RErideD: Tokigoe no Derrida)

Oltre alla sigla di apertura, dal titolo "99.9" composta da MOB CHOIR feat. Sajou no hana, ad occuparsi del tema conclusivo, "Memo sepia", sarà sajou no hana. È stato confermata la presenza del regista Yuzuru Tachikawa e dello staff che ha lavorato alla prima stagione dell'anime, tra cui Hiroshi Seko, per la sceneggiatura, Yoshimichi Kameda, per il character design.

Ricordiamo che l'anime Mob Psycho 100 Stagione 2, prodotto dallo studio BONES e tratto dal manga di ONE (noto per One-punch Man) andrà in onda il lunedì alle ore 11:00 sul canale Tokyo MX, seguito da BS Fuji e ABC TV, a partire dal 7 gennaio del prossimo anno.