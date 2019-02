Mob Psycho 100 stagione 2: arriva un easter egg terrificante

Mob Psycho 100 non è nuova, vista la natura della serie, a mostri terrificanti e creature assassine. In uno degli ultimi episodi però, gli animatori hanno deciso di introdurre una scena con un easter egg piuttosto inquietante, anche se in linea con lo stile dell'anime.

Nell'ultimo episodio di Mob Psycho 100 stagione 2, Reigen è stato obbligato a lavorare da solo e, dopo qualche lamentela, si lancia nel lavoro. Uno dei nuovi lavori che il personaggio è costretto a fare lo conduce in una stanza con diversi giocattoli. Una volta accesa la luce e dato uno sguardo intorno, gli spettatori della serie hanno notato che uno dei pupazzi sparsi sul terreno è un esatta replica di uno dei giocattoli horror più conosciuti.

Chucky, del film horror La Bambola Assassina, guarda lo spettatore con un coltello nella mano. Ovviamente Reigen non può riconoscere il personaggio, e l'easter egg si conclude nel momento in cui Reigen si sposta nel luogo successivo. Questo non è uno dei primi riferimenti presenti nell'anime che gli animatori hanno inserito nella storia. Il sesto episodio di Mob Psycho 100 stagione 2 è disponibile su Crunchyroll dall'11 febbraio, mentre il settimo arriverà la settimana prossima, il 18 febbraio.