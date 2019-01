Mob Psycho 100 stagione 2: arriva il video dell'ending della serie

La seconda stagione di Mob Psycho 100 è ormai in onda da qualche settimana, con ben due episodi all'attivo. Mentre le nuove avventure psichiche di Shigeo Kageyama e compagni continuano tra applausi sia di addetti ai lavori che dei fan, possiamo dare uno sguardo al video della sigla di chiusura della serie.

Le immagini del minuto e trenta secondi di ending di Mob Psycho 100, che potete vedere nel tweet in calce, si snodano sulle note della canzone "Memosepia" di saijou no hana. La sigla di chiusura ufficiale è stata trasmessa a partire dal secondo episodio e non dal primo, e i fan hanno notato ampiamente la differenza calcando sulle differenze tra l'una e l'altra. La melodia dolce e melliflua è stata molto apprezzata dagli spettatori e funge da buon contrasto con i toni esplosivi della sigla d'apertura.

L'anime Mob Psycho 100, visibile in simulcast tramite la piattaforma Crunchyroll, segue la storia di Shigeo Kageyama, detto Mob, uno studente che vorrebbe vivere una vita normale. Può sparire dalla folla in un lampo, ed è dotato di forti poteri psichici, ma si ritrova ad affrontare il gruppo misterioso "Claw", pronto a rovinare i suoi giorni adolescenziali. Riuscirà, con l'aiuto di Reigen, Ekubo, Ritsu e Teruki, a vivere una vita normale?