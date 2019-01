Mob Psycho 100 stagione 2: i fan hanno paura di non rivedere più Mob

I fan hanno notato che nella seconda stagione di Mob Psycho 100 c'è un Mob emotivamente confuso. Dopo una crescita effettuata durante la prima stagione, nel nuovo ciclo di episodi il protagonista sta combattendo i suoi demoni interiori e sta affrontando i propri sentimenti. Attenzione spoiler dopo il salto.

Nello scorso episodio di Mob Psycho 100 c'è stato uno degli eventi più emotivamente carichi dell'arco narrativo, e i fan non sanno come sentirsi in proposito. Tutto ciò che sanno è che sono spaventati dal fatto che Mob possa non stare bene, al momento.

Nell'episodio 4 della serie si dà inizio all'arco di Mogami dove Mob e Reigen si trovano ad affrontare il più potente spirito malvagio mai incontrato finora. Mogami è uno spirito di uno psichico che ha divorato altri spiriti finché non è diventato uno spirito vendicativo, e ha posseduto una povera ragazza a cui Mob vorrebbe non fare del male. Il protagonista non riesce ad affrontare l'essere malvagio senza danneggiare il corpo che lo ospita e che, praticamente, è in ostaggio.

È riuscito solo a pensare al come inviare il proprio spirito all'interno del corpo della ragazza, per affrontare uno degli scontri più ardui della sua vita. Il prossimo episodio di Mob Psycho 100 vedrà Mob sottoporsi ad un grosso stress fisico e mentale, e per questo i fan sono spaventati di non vedere più lo stesso personaggio che hanno conosciuto nei passati episodi della serie.