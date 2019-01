Mob Psycho 100 stagione 2, i fan scovano un easter egg di One-Punch Man!

Tra le tante serie che hanno fatto il loro debutto in questo 2019 troviamo anche Mob Psycho 100 II. Dopo le diverse key visual presentate con scadenza mensile dallo studio BONES, finalmente il 7 gennaio scorso è uscita la prima puntata di questa seconda stagione animata anche se l'occhio attento dei fan ha subito scovato qualcosa di strano.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, il primo episodio di questa nuova serie conterrebbe un easter egg si un'altra grande serie di scritta e disegnata da ONE. Ebbene sì, sembrerebbe proprio trattarsi di One-Punch Man e si nasconderebbe nei primi secondi della opening theme di Mob Psycho 100 II.

Come accaduto nella prima stagione, lo sfondo del telefono di Reigen risulta essere quello di Saitama di One-Punch Man. Questo particolare era stato notato precedentemente nella prima stagione della serie, e a quanto sembra le cose non sono cambiate. Per quanto il cellulare del maestro e mentore di Mob non venga mai inquadrato nella serie, i fan si ritengono soddisfatti in quanto sarà sempre visibile ogni volta che verrà presentata la sigla di apertura.

Non è la prima volta che in Mob Psycho 100 appaiono elementi provenienti da altre opere di ONE. Già nella prima stagione erano stati inseriti diversi rimandi alla serie di One-Punch Man e, pur non sorprendendosi più, i fan sono comunque felici di vedere collegamenti tra opere di uno stesso artista. Questo non è l'unico easter egg nascosto all'interno della opening, in quanto tra i tanti volti dei personaggi sembrerebbe apparire una interpretazione alquanto bizzarra del volto del creatore stesso.

Chi di voi ha visto il primo episodio di questa seconda serie? Ricordiamo a tutti che Mob Psycho 100 II è disponibile in streaming su Crunchyroll e Funimation.