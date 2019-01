Mob Psycho 100 stagione 2: ONE concorda con i fan sul primo episodio

Il primo episodio dell'attesissima nuova stagione di Mob Psycho 100 è andata in onda pochi giorni fa, e i fan si sono subito lanciati in commenti entusiastici per le scene mostrate. Questi però non sono stati gli unici a dimostrarsi positivi per la qualità mostrata.

L'ultimo commentatore in ordine cronologico è stato ONE, il creatore stesso della serie Mob Psycho 100, che tramite il suo account Twitter ha ammesso che il primo episodio della seconda stagione è stato "assolutamente bello". Quindi lo stesso mangaka ha apprezzato e approvato definitavamente il modo in cui i suoi personaggi sono stati resi a schermo.

Molti altri utenti, tra Twitter e Reddit, si sono lanciati in commenti di apprezzamento. "Per la prima stagione, Studio Bones aveva messo il livello molto in alto e temevo che la seconda stagione non avrebbe rispettato le aspettative. Dopo aver visto il primo episodio, non ho dubbi sul fatto che sarà fantastico" ammette l'utente PhoenixKola su Reddit, facendo eco a tanti altri simili. Mob Psycho 100 è iniziato il 7 gennaio 2019 con il primo episodio della seconda stagione e al momento il numero definitivo di episodi è ancora sconosciuto. Il manga si è invece concluso poco più di un anno fa, a dicembre 2017, e la serie è stata raccolta in 16 volumi totali.