Mob Psycho 100 Stagione 2: primo episodio disponibile su Crunchyroll, ecco la sigla

L'attesa è finita: Mob Psycho 100 Stagione 2, nuovo appuntamento con l'adattamento anime del manga di ONE dopo l'ottima prima stagione, debutta oggi 7 gennaio 2019 su Crunchyroll.it.

Il primo episodio della seconda stagione animata di Mob Psycho 100, anime prodotto dallo Studio BONES (Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, My Hero Academia), è ora disponibile alla visione per tutti gli utenti premium della piattaforma streaming Crunchyroll.

La puntata può essere guardata in lingua originale con sottotitoli in varie lingue, tra cui l'inglese e l'italiano. La trama ovviamente riprende le vicende del giovane Mob, protagonista dell'opera, dopo la conclusione della prima stagione anime, composta di soli 12 episodi.

Mob Psycho 100 è un manga di ONE, autore originale del fumetto di One-Punch Man e tuttora sceneggiatore dell'opera (Yusuke Murata si occupa dei disegni, invece). La versione cartacea è edita, in Italia, da Edizioni Star Comics.



Qui di seguito, in caso vogliate vederla o riviverla dopo aver visionato il primo episodio della season 2, vi proponiamo la nuova sigla.