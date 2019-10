Mob Psycho 100 stagione 2: ecco qual è stato il momento migliore secondo il produttore

La seconda stagione di Mob Psycho 100 è stata ben ricevuta dai fan. Molto va naturalmente dato all'opera originale, ma lo studio Bones è stato capace di tirar fuori scene di combattimento ben orchestrate, con animazioni eccellenti che più volte sono arrivate nella top delle migliori della settimana di uscita.

Yuzuru Tachikara, produttore di Mob Psycho 100 stagione 2, ha rivelato a ComicBook qual è stata la sequenza di quest'ultimo ciclo di episodi che ha preferito. E naturalmente l'animatore ha risposto su quale secondo lui fosse la scena che spicca più di tutte.

Alla fine dell'episodio 7 di Mob Psycho 100, c'è stata una scena con Mob e Reigen con un elemento che ha colpito molto il produttore: "Il tema di quell'episodio era la rotazione, e la mia scena preferita è nella scuola elementare dove Mob si trasforma nel Reigen del presente durante il flashback. Oh, in realtà non era proprio un momento intenso".

L'episodio 7 di Mob Psycho 100 stagione 2 è stato uno di quelli che ha più enfatizzato il personaggio di Reigen. Lo staff è stato contento del calore dei fan e del loro apprezzamento sul loro lavoro effettuato sulla serie, riscontrato anche in seguito alla proiezione dell'OVA di Mob Psycho 100 durante il Crunchyroll Expo 2019.