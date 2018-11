Mob Psycho 100 stagione 2, rilasciata nuova key visual e la data ufficiale del suo debutto

L'appuntamento mensile, ormai fisso, con le key visual rilasciate dallo studio BONES per celebrare l'imminente uscita di Mob Psycho 100 II ha rivelato un'ulteriore novità. I fan saranno contenti di sapere che è stata finalmente rilasciata la data ufficiale del debutto della serie. L'attesa è stata ripagata.

Secondo quanto riportato dalla fonte, In Giappone, l'anime Mob Psycho 100 II sarà presentato in anteprima al Tokyo MX il 7 gennaio 2019 alle 23:00, prima della sua messa in onda, un'ora più tardi, sull'emittente televisiva BS-Fuji. L'anime sarà successivamente presentato in anteprima su ABC TV il 10 gennaio.

I fan hanno dovuto attendere un pò per poter visionare la seconda stagione della trasposizione animata dell'omonimo manga scritto e disegnato da ONE, autore particolarmente noto per l'opera One-Punch Man. Qualche settimana fa è stato rilasciato il primo trailer, che ha permesso di farsi un'idea di base di quello che ci attenderà - ora possiamo dirlo - il 7 gennaio prossimo.

In questa nuova key visual, rilasciata dallo studio BONES, il mondo di Mob Psycho 100 sembra essere sottosopra e denso di dettagli ed elementi da scoprire e osservare. È presente un mix di vari personaggi, vecchi e nuovi, forse più di 60. Le tinte sono ancora una volta sgargianti, come una tavolozza pregna di colori delle più svariate sfumature e l'elemento "caotico e bizzarro" emerge ancora una volta in questa rappresentazione di un modo che ha dell'assurdo.

Ricordiamo che oggi, 17 novembre 2018, durante il convegno Anime NYC si terrà la prima mondiale dell'anime alle 13:00. L'attore Setsuo Ito, che presta la voce al protagonista Shigeo Kageyama (da tutto soprannominato Mob), parteciperà alla proiezione. È stato inoltre confermata la presenza dello staff che ha lavorato alla prima stagione dell'anime, tra cui il regista Yuzuru Tachikawa, alla sceneggiatura Hiroshi Seko e il character design sarà di competenza di Yoshimichi Kameda.