Mob Psycho 100 stagione 2, rilasciato il primo video promozionale

L'ordinario appuntamento mensile con le visual key rilasciate dallo studio BONES per celebrare la seconda stagione de Mob Psycho 100, prevista per gennaio prossimo, viene messo da parte per il rilascio del tanto atteso video promozionale.

Il trailer è stato diffuso sul sito ufficiale della serie e sul canale Youtube. Della durata di 1:16 minuto, il filmato mostra alcuni dei momenti in cui Mob rivela e usa i suoi poteri psichici. Sembra anche che il nostro protagonista sia riuscito a esprimere, finalmente dopo un'intera stagione, i suoi sentimenti d'amore per Takane Tsubomi.

La data ufficiale del debutto di Mob Psycho 100 II non è ancora stata rivelata; si sa soltanto, grazie all'enorme scritta "Coming soon!!" che appare verso la fine del video, che sarà ad inizio 2019. Come già accennato, alla seconda stagione parteciperà il medesimo staff della prima, tra cui Yuzuru Tachikawa (Death Parade), Hiroshi Seko (Seraph of the end, Ajin), Yoshimichi Kameda (Paroru n Miraijima) e Kenji Kawai (barakamon, World Trigger, saga Higurashi no Naku Koro ni). Questo nuovo capitolo inizierà con un mini arco narrativo dedicato alla fidanzata di Mob, nel quale la giovane Mezato cercherà di convincere Kageyama Shigeo a partecipare alle elezioni del consiglio studentesco per sostituire Shinji Kamuro che si è ritirato.

A quanto sembra, nonostante abbia cercato in tutti i modi di fare del suo meglio per fare buona impressione su Tsubomi, Mob riuscirà ancora una volta a far pasticci durante il discorso. La situazione sembra peggiorare quando si viene a sapere che una studentessa, Emi, si è dichiarata a Shigeo a causa di scommessa persa. Tra spaccati di vita quotidiana e manifestazioni dei poteri psichici del protagonista, non possiamo far a meno di chiederci come sarà questa nuova stagione.

Creato da ONE, artista di webcomic giapponese noto per One-Punch Man, Mob Psycho 100 è un manga shonen serializzato sul webzine Ura Sunday di Shogakukan. L'opera tratta la storia di un giovane liceale, Shigeo Kageyama, soprannominato "Mob". Sin da piccolo il protagonista ha manifestato incredibili poteri psichici. Tuttavia questo potere, i cui possessori sono noti come Esper, non è in grado di concedergli l'unica cosa che desidera di più: essere amico della sua compagna di classe, per cui ha una cotto. Il manga consiste di 101 capitoli in 16 volumi. Mob Psycho 100 è stata adattata in una serie animata con l'omonimo titolo e composta di 12 episodi prodotta presso il noto studio d'animazione BONES. Ricordiamo anche che su Netflix è visibile il drama della serie, uscito a gennaio di quest'anno.