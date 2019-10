Mob Psycho 100 stagione 2: lo staff si è espresso su come è stata accolta la serie

Il successo di Mob Psycho 100 è sicuramente ascrivibile alla bravura di ONE, il mangaka che ha ideato la serie e che è anche la mente dietro il famoso One-Punch Man, ora ridisegnato da Yusuke Murata. Tuttavia gran parte del merito della popolarità va anche all'eccezionale lavoro dello staff dello studio Bones che ha prodotto l'anime.

In occasione del Crunchyroll Expo 2019, è arrivato il secondo OAV dedicato a Mob Psycho 100 alla cui visione ha partecipato anche qualche membro dello staff della produzione. Alcuni di loro si sono espressi sul consenso e l'accoglimento caloroso che hanno avuto dai fan.

Il regista di Mob Psycho 100 Yuzuru Tachikawa ha commentato a cosa si può condurre questa grande popolarità della serie: "Non me l'aspettavo ma sono contento che Mob Psycho sia stato accettato facilmente dai fan oltreoceano nonostante la comicità surreale e gli elementi drammatici siano stati più presenti delle battaglie psichiche. Quando ero alla CRX, sentivo proprio l'amore per i personaggi di Mob Psycho 100 dal resto del mondo e ho capito cosa c'era di buono nella serie."

Il character designer della serie, Yoshimichi Kameda, ha fatto anche un paragone con l'altra opera dell'autore, One-Punch Man: "C'è questo anime/manga chiamato One-Punch Man dello stesso autore, ONE, e sapevo che era popolare con questo eroe che proteggeva la Terra dai cattivi, che è più o meno la solita graphic novel. Ho anche lavorato a quella serie e ricevuto commenti dai fan oltremare. Invece, Mob Psycho 100 non rispetta lo stereotipo di battle manga".

Infine arriva anche il commento di Setsuo Itou, voce di Shigeo: "Questa è la mia seconda volta negli USA ma sono rimasto davvero impressionato dalla passione che hanno i fan oltremare. Sono davvero felice che le persone abbiano capito i personaggi di Mob Psycho 100 e il senso del titolo mentre guardavamo l'OVA".

E voi avete già potuto vedere l'ultimo OVA di Mob Psycho 100 stagione 2?