Mob Psycho 100 Stagione 2: svelata l'opening della serie con un nuovo trailer

Oggi è stato reso disponibile dal sito ufficiale dell'anime un nuovo trailer dedicato a Mob Psycho 100 Stagione 2. Nel video di quasi due minuti viene rivelata l'opening della nuova stagione dell'anime dello studio BONES tratto dal manga di ONE, anche autore di One-punch Man.

Nel video che potete vedere in alto, viene rivelato che MOB CHOIR e saijou no sana si occuperanno della opening di Mob Psycho 100 Stagione 2, con una canzone dal titolo "99.9". Saijou no sana si occuperà anche dell'ending con "Memosepia". Il sito ha anche rivelato nuovi membri del cast: Akira Ishida sarà Keiji Mogami, Eriko Matsui interpreterà Emi, Taiten Kusunoki darà la voce a Banshōmaru Shinra, Teruyuki Tanzawa sarà Kirin Jodo e M.A.O. sarà Minori Asagiri.

Mob Psycho 100 Stagione 2 debutterà in Giappone su Tokyo MX dal 7 gennaio 2019 alle 23:00 in anteprima, per poi essere mandato in onda un'ora dopo su BS-Fuji. In seguito, l'anime sarà normalmente in onda dal 10 gennaio su ABC TV. Lo staff di BONES che si era occupato della produzione della prima stagione tornerà a lavorare anche su questo nuovo ciclo di episodi, tratto dal manga di ONE conclusosi un anno fa con 16 volumi.