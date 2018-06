Mob Psycho 100 stagione 2: svelata una nuova visual molto particolare

Arrivano novità su Mob Psycho 100, l'adattamento animato del manga di ONE, il creatore di One-Punch Man. Lo Studio Bones/b> ha svelato la nuova key visual della serie, diamogli uno sguardo. E' stata mostrata una visual molto particolare, di cui sicuramente i fan saranno contenti, perché presenta i personaggi canonici in un momento davvero insolito.

L'opera d'arte, che può essere trovata in calce all'articolo, mette in risalto diversi personaggi familiari in una situazione inaspettata. Seriamente, chi pensava che Mob sarebbe stato il tipo di ragazzo a cui piace cantare sotto la pioggia?

Come potete vedere, l'immagine mostra i personaggi principali di Mob Psycho 100. A destra, Mob è visto in un vestito insolitamente luminoso. Il sensitivo è acconciato con un impermeabile lungo fino al polpaccio, e il suo esterno giallo si abbina piacevolmente all'ombrello rosso. Il ragazzo è accompagnato sotto la pioggia dal suo mentore Reigen. L'uomo più anziano indossa un impermeabile giallo tutto suo, ma il suo ombrello è un po' più sommesso grazie alla sua colorazione nera. Più a sinistra, la visual mostra Dimple trascinarsi dietro a Mob come al solito, che ha con sé il suo amico fidato.

Finora, non c'è una data di ritorno confermata per Mob Psycho 100, ma il titolo di Madhouse ha fatto sapere qualche dettaglio quando è stata annunciata la seconda stagione. L'anime riporterà lo staff dalla prima stagione, mentre Yuzuru Tachikawa tornerà come regista, Hiroshi Seko supervisionerà la composizione della serie e anche Yoshimichi Kameda sarà il suo character designer. La storia è stata realizzata da One, un artista di fumetti noto per aver creato One Punch Man. Il fumetto è iniziato nell'aprile del 2012 e nel luglio 2016 lo Studio Bones ha adattato una parte di essa a serie animata.

Allora, cosa ne pensate di questa visual?