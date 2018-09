Mob Psycho 100 stagione 2: una nuova key visual mensile

Un'appuntamento fisso quello con lo studio Bones, incaricato della produzione della seconda stagione di Mob Psycho 100, che ogni mese rilascia una nuova key visual dell'anime.

L'ultimo poster di settembre, pubblicata sul profilo Twitter di Crunchyroll, ritrae un quadretto tranquillo in cui sono presenti Mob e suo fratello Ritsu. I due, placidamente seduti su un prato verde sotto un'immensa luna piena, sembrano immersi in una piacevole conversazione mentre consumano un qualche tipo di snack giapponese. A quanto pare i due ragazzini hanno attirato, con il loro cibo, un gran numero di teneri coniglietti bianchi che gironzolano in primo piano. Quello dipinto è senza ombra di dubbio un momento di intimità fra fratelli, decisamente più sereno e rinfrescante paragonato all'atmosfera che si respira nella serie.

La release di Mob Psycho 100 II - attuale titolo della seconda stagione - è prevista per gennaio 2019 e verrà anticipata ogni mese da una nuova key visual proposta da Bones. Al momento non abbiamo informazioni precise. I dettagli sul nuovo capitolo sono scarsi, ma è stato confermato che verrà mantenuto lo staff della prima stagione: Yuzuru Tachikawa come regista, Hiroshi Seko supervisiona la composizione della serie e Yoshimichi Kameda si occuperà nuovamente del character designer. Lo streaming è disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

Tutti i poster sino ad oggi pubblicati rivelano uno scenario tranquillo e un clima rilassante, con personaggi intenti a festeggiare, a giocare sulla spiaggia o pasteggiare in compagnia. Probabilmente l'intento è offrire uno sguardo secondario della serie, rispetto a quella che è la vera natura dell'anime.

Il carattere del protagonista, seppur inizialmente indeciso, è riuscito ad attrarre sin da subito i fan. La voglia di migliorare sè stesso, di dominare il suo potere, invece che far affidamento su di esso, lo hanno reso un personaggio forte in mezzo a persone che hanno voluto sin da subito approfittarsi di questa sua capacità straordinaria.

Manga scritto e disegnato da ONE (artista webcomic noto per aver disegnato One-Punch Man) per la rivista Ura Sunday di Shogakukan nel 2012, Mob Psycho 100 racconta la storia di Seigeo Kageyama (soprannominato Mob), uno studente delle medie che, pur essendo una persona poco appariscente, è di fatto un Esper (persona con poteri o capacità eccezionali) particolarmente dotato. Il primo adattamento anime, prodotto da Bones, è stato trasmesso in Giappone a settembre 2016. In lingua italiana il manga è edito da Star Comics, mentre l'anime è stato sottotitolato via streaming da Crunchyroll. Nel 2018 ne è stato tratto un dorama in 10 episodi trasmesso da TV Tokyo e Netflix.