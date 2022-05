Mob Psycho 100 stagione 3: trailer e data di uscita per l'anime paranormale

Mob Psycho 100 è stato uno degli anime degli scorsi anni capace di generare tanto hype, accattivando una bella fetta di pubblico. Studio BONES è riuscita a destreggiarsi sapientemente nelle animazioni della serie, realizzando scene che ancora oggi rimangono impresse. Ma ci sarà un continuo? Sì, perché sta per arrivare Mob Psycho 100 stagione 3.

È passato molto tempo dalla pubblicazione della key visual di Mob Psycho 100 stagione 3, ma negli scorsi giorni era stato anticipato che il compleanno di Mob sarebbe stato festeggiato su Twitter con una rivelazione. Quella rivelazione è nientepopodimeno che il trailer della terza stagione di Mob Psycho 100.

Warner Bros Japan e Studio BONES hanno svelato il video oggi giovedì 12 maggio 2022, confermando che il cast e lo staff delle precedenti stagioni torneranno anche per questo nuovo ciclo di episodi. Mob Psycho 100 stagione 3 arriverà a ottobre 2022, come rivelato anche alla fine del trailer. Il video, disponibile in alto, dura poco più di un minuto e conferma il ritorno di tanti personaggi.

Non c'è modo migliore per festeggiare il compleanno del protagonista Mob se non annunciando il suo ritorno in versione animata e sempre tra le mani di Studio BONES, che finora ha fatto un buon lavoro con la serie di ONE.