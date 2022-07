Mob Psycho 100 Stagione 3: trailer e poster dall'Anime Expo

Nel corso dell'Anime Expo 2022, importante manifestazione del settore che si sta svolgendo in questi giorni a Los Angeles, Crunchyroll e Warner Bros. Japan hanno presentato un nuovo poster promozionale di Mob Psycho 100 Stagione 3. Sul palco, è stato inoltre condiviso l'intero filmato d'apertura.

Tra gli anime più desiderati del prossimo periodo, si attende con ansia l'arrivo di Mob Psycho stagione 3 su Crunchyroll. Uno sguardo sulla prossima stagione della serie, è stato offerto durante un panel dell'Anime Expo.

L'hype nei confronti di Mob Psycho 100 Stagione 3, che arriverà nel corso del mese di ottobre 2022, cresce con il nuovo poster realizzato da Yoshimichi Kameda. I fortunati che hanno partecipato al panel, hanno potuto assistere in anteprima esclusiva alla prossima sequenza di apertura dell'anime. L'opening, "One", è realizzata da Mob Choir, un gruppo musicale fondato esclusivamente per eseguire la canzone per la serie.

Durante la manifestazione, è stato anche annunciato che i primi due episodi della terza stagione verranno offerti in anteprima ai partecipanti del Crunchyroll Expo, che quest'anno si svolgerà dal 5 al 7 agosto 2022 a San Jose, California. Probabilmente, arriverà anche un nuovo trailer per Mob Psycho 100 Stagione 3.

Basato sul manga di ONE, autore di One-Punch Man, l'adattamento è prodotto dallo studio d'animazione Studio BONES. Takahiro Hasui è accreditato come nuovo regista, in sostituzione di Yuzuru Tachikawa, ora direttore esecutivo della serie.