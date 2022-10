Mob Psycho 100: studio Bones rivela il numero di episodi della terza stagione

Il 5 ottobre 2022 ha debuttato l’attesa terza stagione di Mob Psycho 100, opera divertente firmata dall’autore ONE, conosciuto principalmente per il seinen One-Punch Man, illustrato dal talentuoso Yusuke Murata. A pochi giorni di distanza dal debutto della nuova stagione, studio d'animazione Bones ha rivelato nuovi dettagli.

Considerato il modus operandi deciso da Bones per la produzione delle prime due stagioni, rispettivamente composte da 12 e 13 episodi, più due OAV conclusivi, molti appassionati avevano ipotizzato che il nuovo corso di avventure di Shigeo sarebbe rimasto su quei numeri. Infatti, la conferma è arrivata dall’utente @SugoiLITE, fonte che si è dimostrata molto affidabile in passato, che tramite il post che trovate in calce ha specificato che la terza stagione di Mob Psycho 100 sarà composta da un totale di 12 episodi.

Mantenendo una pubblicazione settimanale, la trasposizione animata della serie dovrebbe quindi finire mercoledì 21 dicembre su Crunchyroll, visto il poco materiale del manga originale rimasto da adattare. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate delle nuove informazioni lasciando un commento qui sotto. Per finire ricordiamo che ONE ha celebrato la terza stagione con un’illustrazione, e vi lasciamo alla nostra recensione del folle e divertente manga di Mob Psycho 100.