Mob Psycho 100, la terza stagione è ufficiale: ecco la prima Key Visual

Uno dei titoli di punta di studio BONES, lo stesso dietro a My Hero Academia, è Mob Psycho 100, l’adattamento anime del manga scritto è disegnato da ONE, l’autore di One Punch Man. La serie ha già goduto di due stagioni e, a breve, si arricchirà di una terza appena annunciata.

Qualche mese fa l’adattamento anime ha compiuto 5 anni, evento che lo studio ha voluto festeggiare avviando un countdown sui canali social di Mob Psycho 100. Dopo oltre 3 mesi, infatti, BONES ha infine sciolto le riserve ed annunciato ufficialmente la terza stagione dell’anime.

Mob Psycho 100 III si farà ed è stato confermato il team e lo studio di animazione che torneranno a lavorare insieme al progetto. Lo staff non ha ancora fornito una data d’uscita, tuttavia ha comunque stuzzicato una community entusiasta con una prima locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, con Shigeo e Reigen in primo piano.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere le future novità su questa nuova stagione, come un primo trailer della produzione, nel frattempo vi suggeriamo di recuperare Mob Psycho 100 nella nostra recensione del manga. E voi, invece, siete contenti di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.