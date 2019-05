Mob Psycho 100: trapelata una nuova illustrazione ufficiale dell'anime

La trasposizione animata di Mob Psycho 100 è stata una degli adattamenti più apprezzati degli ultimi anni, mettendo in scena alla perfezione lo spirito dell'omonimo manga.

Grazie a questo straordinario successo, lo studio BONES, già responsabile della prima stagione, si è impegnato a realizzarne una seconda, che è riuscita a eguagliare - se non a superare - il precedente adattamento. Merito di un comparto tecnico da lasciare a bocca aperta per gli standard odierni, e una sceneggiatura convincente, la seconda stagione di Mob Psycho 100 si è imposta come uno degli anime invernali maggiormente seguiti, crescendo enormemente in popolarità.

L'anime è finito da un pò, ma gli appassionati delle avventure di Mob e Reigen sono sempre in cerca di contenuti legati a questo franchise, e questa volta proprio lo studio Bones li accontenta con una nuova illustrazione ufficiale. La Key Visual mostra in primo luogo Mob e suo fratello Ritzu con in mano due cestini, tra loro due si scorge Fossette nella sua solita espressione istrionica mentre tiene un bicchiere, e alle sue spalle Reigen insieme al nuovo assunto Serizawa, immortalato in una posa di disagio per via del suo carattere timido - come abbiamo imparato a conoscere nella serie.

Non è un annuncio importante, ma è comunque un contenuto ufficiale che farà piacere ai fan dell'opera di ONE, il quale intanto si è rimesso al lavoro sul web comic di One-Punch Man.