Mob Psycho 100, ecco il nuovo video promo della terza stagione

Nella stagione anime autunnale 2022, oltre agli attesissimi Chainsaw Man e Blue Lock, farà il suo esordio anche la terza stagione di Mob Psycho 100. La serie, prodotta da studio BONES e basata sull'omonimo manga di ONE, è riuscita a ottenere un eccellente seguito con le prime due stagioni, apprezzate sia per la storia che per le animazioni.

Per la terza stagione non sono ammessi fallimenti, visto il successo delle prime due, e come dichiarato da studio BONES l'autore di Mob Psycho 100 ONE è stato coinvolto moltissimo nella produzione della terza stagione, così da renderla fedele all'opera originale pur adattandola ad un altro media.

La scorsa settimana era stato rivelato un video di Mob Psycho 100 III con protagonista Teruki Hanazawa, esper che è diventato amico di Mob nel corso della prima stagione. Il canale di YouTube Warner Bros. Japan Anime ha da poco pubblicato un breve video promo di Mob Psycho 100 III, che potrebbe essere utilizzato per gli spot pubblicitari in Giappone, dalla durata di 15 secondi.

Nel breve trailer di Mob Psycho 100, che potete vedere in questa notizia, è protagonista Mob, accompagnato dal suo maestro Reigen, l'amico Teru e lo spirito Fossette. La lotta con gli esper malvagi della seconda stagione è stata a dir poco spettacolare, saprà la terza stagione di Mob Psycho 100 mantenere alto il nome della serie?