Mob Psycho 100 Volume 12: lo scontro decisivo con l'Artiglio

Di recente Edizioni Star Comics ha pubblicato il 12° volume di Mob Psycho 100, il manga scritto e disegnato da ONE (creatore di One-Punch Man) da cui lo Studio BONES ha tratto una splendida serie animata. In Italia siamo giunti, di recente, allo scontro conclusivo tra Shigeo e l'Artiglio: approfondiamo quanto accaduto nel nuovo tankobon.

L'albo, disponibile al prezzo di copertina di 4,50 euro, propone soltanto 3 capitoli, ma non temete: il manga resta comunque denso di contenuti, poiché ciascun capitolo include un gran numero di pagine. Non poteva essere altrimenti, visto che il volume 12 di Mob Psycho 100 ci mostra finalmente lo scontro definitivo tra Shigeo e il boss dell'Artiglio.

Una battaglia che, come sempre, pone al suo centro il valore dei sentimenti: Mob, cresciuto come un emarginato sociale e un burattino nelle mani di persone che hanno approfittato di lui, è finalmente consapevole del proprio io. Forte del suo immenso potere, sfida quindi il padre di Sho in un duello tra esper potentissimi, causando il collasso di interi grattacieli ed esplosioni di proporzioni atomiche.

Si tratta, senza dubbio, di uno dei momenti più spettacolari di tutta la serie di ONE; l'autore di molti recenti sketch su One-Punch Man, pur sfoggiando un tratto di disegno imperfetto e approssimativo, ha messo in scena una battaglia degna di questo nome, le cui conseguenze saranno poi affrontate nel 13° volume di Mob Psycho 100, in fumetteria a partire da settembre.