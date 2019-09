Mob Psycho 100, il Volume 13: esper, yokai e... broccoli!

Disponibile a partire dal mese di settembre, il tredicesimo tankobon di Mob Psycho 100, manga di ONE, porta avanti la trama dell'opera in seguito alle spettacolari vicende del volume 12, diffuso nei mesi scorsi da Edizioni Star Comics. Vediamo insieme cosa accade nell'albo numero 13, ovviamente senza troppi spoiler.

Il nostro Mob deve inevitabilmente fare i conti con le conseguenze del suo scontro con il boss dell'Artiglio. Da un lato il protagonista sembra tornato alla vita di tutti i giorni, dall'altro ci sono nuove minacce riconducibili all'immenso e misterioso albero di broccoli comparso al centro della città.

Uno strano culto pare ossessionato dalla pianta gigante, iniziando a venerarla come una divinità, e intanto fa la sua comparsa uno strano individuo che si professa un cacciatore di yokai. Mob Psycho 100 Volume 13, però, non si sofferma soltanto sul soprannaturale: il giovane Shigeo si ritrova di fronte ad un bivio, ovvero decidere cosa fare della sua vita una volta finite le medie.

Mentre cerca di trovare una risposta sul suo futuro in tempo per consegnare una relazione scolastica, il rapporto con Reigen continua ad evolversi e, di pari passo, il buon Mob imparerà a maturare con l'ingresso in scena di altri personaggi.

Il tredicesimo tankobon del manga di ONE, autore di One-Punch Man, non sarà stato spettacolare e intenso come il volume 12 di Mob Psycho 100, ma getta importanti basi per la fase finale dell'opera.

Intanto, lo sapevate che Crunchyroll Italia ha diffuso il nuovo OVA di Mob Psycho 100?