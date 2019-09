Mobile Suit Gundam 40th anniversary: presentati un nuovo anime, film e tanto altro!

Mobile Suit Gundam, l'opera realizzata da Yoshiyuki Tomino, ha recentemente festeggiato i suoi 40 anni con il bellissimo evento organizzato da Bandai Spirits. Come anticipatovi pochi mesi fa infatti, Gundam è tornato nei cinema giapponesi per festeggiare il suo anniversario, preparando così i suoi fan a tutte le novità previste per i prossimi anni.

L'evento in questione è stato organizzato da Bandai Spirits per il cinquantanovesimo "All Japan Model and Hobby Show" tenutosi in data odierna a Tokyo, in Giappone. In occasione dell'anniversario lo staff ha innanzitutto confermato la conclusione del manga Valpurgis, già anticipata nell'undicesima uscita della rivista Gundam Ace. L'ultimo capitolo dell'opera sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.

Per quanto riguarda le novità, Bandai ha confermato che a partire dal prossimo dicembre verrà messo in vendita il kit High Grade 1/144 Gundam G40, una reinterpretazione del Gundam RX-78-2 di Kunio Okawara disegnato dal celebre Ken Okuyama. Potete osservare il modello in calce all'articolo.

Infine, sono stati confermati un nuovo anime promozionale curato da Sunrise ed una trilogia di film in uscita nei prossimi anni. Per non farsi mancare proprio nulla, Bandai ha confermato anche la produzione di una pellicola live-action. Maggiori informazioni sono disponibili cliccando sopra il link reperibile qui sotto.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Se siete fan della serie inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata a questo bellissima fan art dedicata proprio a Mobile Suit Gundam!