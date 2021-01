Mobile Suit Gundam: l'animatore Yoshikazu Yasuhiko premiato ai Japan Academy Film Prize

L'organizzazione dei 44° Japan Academy Film Prize ha recentemente annunciato che il mangaka e character designer Yoshikazu Yasuhiko, famoso principalmente per il lavoro svolto su Mobile Suit Gundam, riceverà presto un importantissimo premio alla carriera, riservato solo ai migliori artisti giapponesi del XX e XXI secolo.

Yasuhiko ha dato il via alla sua carriera da animatore presso Mushi Productions nel 1970, disegnando i personaggi della serie del 1971 Sasurai no Taiyou (Nozomi in the Sun). Successivamente ha iniziato a collaborare con Yoshiyuki Tomino per la creazione di Mobile Suit Gundam prima e Space Battleship Yamato poi, lavorando sia sull'innovativo character design che sulla sceneggiatura. Negli anni successivi, Yasuhiko ha continuato a lavorare su prodotti legati alla prima serie anime, tra cui Mobile Suit Zeta Gundam e Mobile Suit Gundam F91.

La giuria dei Japan Academy Film Prize ha deciso di assegnare all'autore lo Special Award for lifetime achievement il prossimo 19 marzo, giorno in cui si terrà l'edizione annuale dell'evento. Lo scorso anno il premio è stato assegnato al character designer Yoichi Katabe (Pokémon) e a Tetsuo Kaneko (Ghost in the Shell).

I Japan Academy Film Prize sono consideragli gli Oscar giapponesi, ed è la più alta forma di riconoscimento per i prodotti e i personaggi legati al mondo dell'intrattenimento in oriente. Lo scorso anno il premio per il miglior film è stato assegnato a Weathering With You, mentre quest'anno le nomination non sono ancora state rivelate.